Et le gagnant est... Salvador Sobral

Pour la première fois de son histoire, le Portugal remporte la finale de l'Eurovision 2017, la 62e édition du grand concours de chansons, organisée à Kiev (Ukraine).

Les votes des jurys internationaux avaient déjà donné le tempo, Portugal 12 points ! Et les votes du public ont confirmé cette victoire totale pour Salvador Sobral. Ce jeune artiste souffrant d'insuffisance cardiaque interprétait une chanson d'amour Amar Pelos Dois composée par sa sœur, Luisa. Cette dernière l'a d'ailleurs régulièrement remplacé lors des répétitions.

Chantée en portugais, cette chanson d'amour ne s'est pas arrêtée aux frontières, le public international l'a entendue et c'est avec 758 points que le Portugal l'emporte ! Il est suivi par la Bulgarie (615 points), la Moldavie (604 points) et enfin la Belgique (363 points). Une belle 4ème place pour notre représentante belge qui n'a pas démérité et a reçu les suffrages du public mais semble avoir été un peu boudée par les jurys de professionnels!

A l'annonce de sa victoire, Salvador Sobral ne semblait pas y croire et pourtant ...