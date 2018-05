Entretien exclusif avec Sennek et la styliste Véronique Branquinho !

Comment avez-vous choisi la tenue de scène ?

– Véronique: "Au début, on avait plusieurs options. On aimait bien le pantalon : on trouvait que ça amenait quelque chose de dynamique. Ce n’est pas un robe au sens classique. On ne voulait pas d’une robe trop ’emballage cadeau’…"

– Sennek: "Le plus important pour moi était de ne pas rentrer dans une robe trop cliché. Ce n’est pas le style de Véronique, ni le mien… Ma chanson n’est pas un cliché. Beaucoup de femmes chantent qu’elles ont le coeur brisé, des choses du genre "tu me manques, reviens…". Bon, tu peux exprimer le manque de quelqu’un dans une chanson, mais il faut éviter les phrases bateau… Ma chanson est peut-être aussi une chanson de ‘coeur brisé’, mais c’est exprimé différemment. Ma chanson est celle d’une femme forte et fière."

Comment avez vous choisi la tenue du "Blue Carpet" ?

– Sennek: "Il y a beaucoup trop de robes chez les femmes! Moi, je préfère donner l’image d’une femme forte plutôt qu’ultra féminine. Je veux rester moi et Véronique l’a bien compris. C’est pourquoi on a choisi un smoking masculin et pas une robe. Le blouson transparent et les talons hauts donnent la touche de féminité".

– Véronique: "Et avec un détail en couleur! Pour Sennek qui aime beaucoup le noir, c’est assez exceptionnel! J’aime bien le fait que Sennek soit un peu têtue dans ses choix… Ce smoking a été conçu sur mesure elle."

Pourrait-on qualifier l’univers de Sennek et de Véronique Branquinho de féminin/masculin ?

– Véronique: "C’est un univers féminin mais sans être ‘soft’. Au début on a discuté de tout ce qui était possible: des paillettes, des fentes… " – Sennek: " … mais ce n’est pas moi… " – Véronique: " non, ce n’est pas elle… Ici c’est de la masculinité avec un ‘twist’… " – Sennek: " Ce sont des détails masculins qui, par des jeux de contrastes, deviennent féminins… " – Véronique: " … mais c’est fait sur un corps de femme, ce ne sont pas des vêtements d’homme, ce sont de vrais vêtements de femme!"

Quelques heures après l'entretien, ce dimanche 6 mai à 17h, Sennek a défilé, avec les 42 autres artistes participants, sur le célèbre "blue carpet" inauguratif des festivités eurovisionnesques. Classe et stylée, elle s’est distinguée par une vraie belle élégance "à la belge".