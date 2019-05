David Jeanmotte est notre porte-parole à l'Eurovision 2019

Alors que notre représentant Belge a l'Eurovision, Eliot, s'envole pour Tel Aviv ce 4 mai, David Jeanmotte commence également à se préparer.

Deux jours de répétitions sont prévus pour me trouver un nouveau look vestimentaire et capillaire ! Je ne serai pas aussi excentrique comme j’en ai l’habitude dans Le Grand Cactus, rit-il. L’Eurovision, c’est tout autre chose, je vais être habillé très solennellement.

Un look "100% pur belge"

Le relookeur a fait appel à un créateur belge de renom pour composer son look. J'ai consulté un créateur de tissu, Daniel Henry. Ce couturier crée des tenues notamment pour Janet Jackson. Il expose à New York. Il va me faire une banderole comme celle d'un ambassadeur! Je pourrai ainsi représenter la Belgique avec un côté décalé et en même temps créatif.

Avec cette étoffe en soie agrémentée de petites facettes triangulaires, David veut "être 100% pur belge même dans ma tenue vestimentaire. j'aurai une veste ¾ classique, un pantalon ¾ classique avec ma petite banderole !

Je serai très clinquant, très "Eurovision" ! Soyons fun ! Soyons contemporains !

Si le look est essentiel pour David, c'est surtout l'exercice qui le réjouit. Je me sens privilégié ! J'ai l'impression d'aller au mariage de Kate et William !

Ce rôle lui tient d'autant plus à cœur qu'il connait bien le candidat, Eliot. Il y a 3 ans en pleine ascension du Little Adams Peak au Sri Lanka, j'ai eu la chance de rencontrer Eliot ! On avait immortalisé ce moment par un selfie ! Quand je l'ai revu par la suite dans le 8/9 sur Vivacité, il me l'a rappelé ! Je suis donc content de participer parce que je connais aussi le participant !

D'ailleurs David est son premier supporter ! Je pense d'ailleurs qu'il a tout pour gagner : la fraîcheur, la jeunesse, l'humilité et le message !