David Jeanmotte, habillé par un créateur belge pour l'Eurovision 2019

L'annonce est sortie il y a quelques jours : David Jeanmotte, le relookeur vedette et l'un des chroniqueurs du Grand Cactus, a été choisi comme porte-parole de la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson 2019 !

Nous le retrouverons donc en direct et en duplex depuis Bruxelles pour annoncer les points au nom de la Belgique, lors de la grande finale du Concours Eurovision, le samedi 18 mai.

En tant que relookeur vedette, on attend évidemment impatiemment de voir la tenue qu'il nous réserve ! Pour composer son look, il a fait appel à un créateur belge de renom : Daniel Henry, un couturier qui a beaucoup travaillé à l’international. Il a notamment créé pour la chanteuse Janet Jackson et expose en Amérique. Reconnu pour son travail de transformation de matières, sa maîtrise de nombreux savoir-faire et sa vision novatrice, le couturier va créer une banderole pour l'occasion. Ainsi, tel un ambassadeur, David Jeanmotte pourra représenter la Belgique avec un côté décalé et en même temps créatif.

Avec cette étoffe en soie agrémentée de petites facettes triangulaires, David veut « être 100% pur belge ». On est impatient de voir le look entier... Un look essentiel pour notre relookeur national !