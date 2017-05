Blanche éclatante dans la lumière de l'Eurovision!

En descente de scène, Blanche était attendue avec l’équipe de production dans la salle de presse. D'abord invitée à poser devant les photographes, elle s'est livrée ensuite au jeu des selfies avec les fans accrédités.

Leslie Cable, productrice à la RTBF, et Pierre Dumoulin, compositeur de la chanson City Lights ont ensuite accompagné Blanche sur l’estrade de la salle de conférences de presse pour répondre aux questions des journalistes et blogueurs internationaux.

Voici quelques questions qui lui ont été posées :

– Comment s’est déroulée cette deuxième répétition ? Avez-vous changé des choses ?

Blanche: " Aujourd’hui, je portais ma robe de scène ce qui rendait l’ensemble plus réel. Je suis contente de cette deuxième répétition, pendant laquelle je me suis sentie très à l’aise ".

Pierre Dumoulin, le compositeur de "City Lights" : " La première fois que je l’ai entendue chanter, Blanche était encore Ellie . Elle avait l’air tellement fragile en regard de sa voix forte et profonde. J’ai tout de suite pensé qu’elle avait des larmes dans la voix. Pour partager ce sentiment très particulier, nous avons imaginé une scénographie qui ramène à l’essentiel: la chanson, portée par cette voix si singulière. Je vous invite à vivre ces 3 minutes comme un moment hors du temps, qui, je l’espère, vous fera voyager avec Blanche comme j’ai moi-même voyagé avec Ellie" .

– Tu es actuellement pronostiquée dans le top 10 chez les bookmakers. Comment évalues-tu toi-même tes chances face aux autres chansons participantes?

Blanche: " Ce serait évidemment vraiment cool d’atteindre le top 10. Mais il y a tellement de bonnes chansons dans cette première demi-finale… Du coup je ne sais pas trop quoi penser… J’espère bien-sûr passer le cap et je continue d’y croire vu que beaucoup de gens aiment ma chanson, mais je ne suis sûre de rien… "

– Il a deux ans Loïc Nottet a atteint une belle 4ème place. Est-ce que c’est une pression pour toi? Lui as-tu parlé avant de venir à Kiev?

Blanche: " C’est effectivement une pression, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur… Je lui ai parlé et il m’a conseillé d’être vraiment bien impliquée dans le projet, de donner toutes mes idées. Il m’a aussi conseillé de ne pas trop penser au public quand je serai sur scène pour être vraiment complètement dans ma chanson ".

– Au départ, " City Lights " a été écrite dans une langue imaginaire, est-ce vrai?

Pierre Dumoulin : " Quand j’ai commencé à écrire la chanson, j’étais avant tout concentré sur la mélodie et la voix. A ce stade je ne cherchais pas encore vraiment des mots précis, mais plutôt des consonances en phase avec la mélodie. Notre toute première démo comporte des phrases qui ne veulent rien dire, et même des mots qui n’existent pas. La seule phrase avec un sens était " All alone in a danger zone ". Tous le reste était une langue bizarre entre le français et l’anglais. Chez nous on appelle ça du yaourt… Dans la version définitive, seules les sonorités sont restées les mêmes. "

Blanche: " Il y a avait des phrases du genre " I could never beat the stars in you right side " (Je ne pourrais jamais frapper les étoiles sur ton côté droit)… Et ce n’était pas " are you ready to take my hand " (es-tu prêt à me prendre la main) mais " are you going to take my home " (allez-vous prendre prendre ma maison)"

Depuis quelques années la télévision belge envoie des candidats de The Voice, qui ne sont pas des gagnants de l’émission. Qu’est-ce qui guide les choix de la RTBF?

Leslie Cable, productrice de l’unité de variétés et de divertissements de la RTBF : " Nous produisons effectivement The Voice Belgique et il est donc logique que nous envoyons des candidats issus de ce programme à l’Eurovision. La première fois c’était en 2013 avec Roberto Bellarosa. Il avait gagné The Voice et signé avec Sony Music, qui voulait absolument participer à l’Eurovision. On y donc allés ensemble.

En 2015 c’est le contraire qui s’est passé: la RTBF souhaitait absolument envoyer Loïc Nottet, qui lui, n’avait pas gagné The Voice. Mais les artistes qui ont une carrière après The Voice ne sont pas toujours forcément les gagnants. Nous avons ensuite trouvé une maison de disques qui a accepté et signé immédiatement.

Cette année, c’était encore différent. Bien avant de commencer la sélection, nous avions entendu la chanson que Pierre Dumoulin avait composé pour Blanche. Nous avons tout de suite été séduits. Nous avons proposé à Pierre de soumettre sa chanson à notre sélection nationale, il en a parlé à Blanche, et ils ont participé. Sur les 20 chansons candidates, " City Lights " a été choisie à la grande majorité… "

– Quelles sont tes chansons préférées parmi celles de cette édition 2017?

Blanche: " La Bulgarie, l’Australie, la Hongrie, la Moldavie … "