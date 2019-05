« Clem » saison 9 : pourquoi le personnage d’Elodie Fontan est moins présent ?

Sous les feux des projecteurs depuis ses apparitions dans « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu », ou encore dans « Alibi.com », Elodie se voit offrir de plus en plus d’opportunités au grand et petit écran.

Ainsi, au moment où elle tournait les nouveaux épisodes de « Clem », elle enchaînait avec un autre tournage qui s’est en partie déroulé à Bruxelles. Celui de « Piégée », une nouvelle série coproduite par la RTBF, où elle y joue une personne accusée à tort de meurtre.

À côté de ça, la jolie blonde était au cinéma en février avec « Nicky Larson et le Parfum de Cupidon », de et avec son compagnon, Philippe Lacheau. Cette année on l’a également vue à l’affiche de « Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? », la suite de la comédie à succès avec Christian Clavier.

Enfin, Elodie fait partie de la troupe des Enfoirés où elle donne de la voix en faveur des Restos du cœur.

C’est ce qu’on appelle un agenda plus que chargé ! Proche de ses fans, Elodie partage toutes ses aventures sur les réseaux sociaux. On vous offre un petit aperçu ci-dessous.

Rendez-vous devant « Clem », le jeudi 23 mai à 20h45 sur La Une.