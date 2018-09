Pourquoi la saison 9 de "Clem" va vous étonner ?

La nouvelle saison commencera par un bon dans le temps de 5 ans ! 5 années durant lesquelles Clem sera restée dans le coma... et le réveil sera brutal ! Non seulement elle devra retrouver ses marques dans un monde qui n'a cessé d'évoluer, mais surtout ses enfants auront bien grandi.

Emma a désormais 6 ans tandis que son fils Valentin est devenu un adolescent de 15 ans, soit l'âge de Clem au début de la série.

"Le fait de faire cette bascule, proposée par les auteurs, nous a paru être une bonne idée. On va retrouver le mélange entre parents et ados et c'est ce qui faisait le sel de la série au départ. Des ados et des parents dépassés." justifie Anne Viau, directrice artistique de la fiction française de TF1.

C'est une Clem débordée et retour aux fondamentaux que prévoit la série pour sa prochaine saison qui sortira en 2019. Le tournage débute le 20 octobre.