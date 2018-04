Papa JP fait son grand retour dans "Clem" !

Pendant les 4 premières saisons de Clem, Laurent Gamelon a incarné Jean-Paul , alias JP, le papa volage mais attachant de la famille.

En 2015, son personnage quitte la série après avoir trompé une énième fois sa femme Caro, interprétée par Victoria Abril. Nous ne pensions plus le revoir alors qu'il était parti s'installer à Cassis avec sa nouvelle compagne Delphine et leur bébé et pourtant...