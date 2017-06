Lucie Lucas, actrice engagée

On connaissait le grand cœur de Lucie Lucas. A l’image de Clem, cette jeune maman de 30 ans s’engage entièrement dans l’éducation de ses 2 petites filles. Elle confiait, d’ailleurs, avoir du mal à combiner sa vie de famille avec les tournages de la série. Mais, malgré un agenda bien chargé, la comédienne souhaite aussi utiliser son temps et son image pour de nobles causes.

Engagement moral

Régulièrement, Lucie Lucas utilise les réseaux sociaux pour promouvoir des actions et sensibiliser ses plus de 246.000 followers. Sur son Facebook, on peut voir des vidéos et des photos consacrées au soutien des réfugiés, à la mobilisation pour "Médecins sans frontières" ou encore à la lutte contre le racisme.

Plus que tout: l'environnement !

Ces derniers mois, lors de la longue période électorale française, Lucie Lucas a publié des messages afin de mobiliser ses concitoyens : "Plus que jamais l'écologie est LE sujet qui doit être pris en compte dans nos vies et celle des gouvernements. C'est donc le moment de mettre la pression à nos candidats pour leur faire savoir que nous ne voulons", publiait-elle le 2 mai dans un message accompagnant une pétition.

Lors du deuxième tour des élections législatives françaises, le 18 juin dernier, elle affichait encore ses convictions sur Facebook : " Coucou les amis ! S'il vous plaît, que ceux qui peuvent voter pour l'écologie et ou le social fassent entendre leur voix...la démocratie, la nature et les plus démunis ont besoin d'une opposition au gouvernement... C'est souhaitable, quel que soit le parti représenté par le gouvernement... Nous avons tous besoin de vigies pour veiller sur l'intérêt commun".

En jouant de son aura, l’actrice souhaite donc sensibiliser à la cause environnementale. A son petit texte, elle ajoutait d’ailleurs en vidéo extraite de Girl Earth Arjuna, " qui aide à comprendre plein de choses essentielles ":