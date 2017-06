Les premières images de la saison 8 de Clem

Bonne nouvelle pour les fans de Clem ! Alors que Lucie Lucas avait annoncé ne pas être sûr de pouvoir assumer une prochaine saison suite à des problèmes de santé, celle-ci se confirme et mieux encore...

Le tournage de la saison 8 a bel et bien débuté. Voici quelques jours, Elodie Fontan alias Alizée l'annonçait via une photo sur son Instagram. Elle se réjouissait : "Ca y est ! Le tournage de la saison 8 de Clem est lancé ! Première journée pour Adrian et Alyzée avec le petit bout ! On vous embrasse fort. "

C'est maintenant au tour de Lucie Lucas de lever un coin du voile sur les coulisses des plateaux. Début de semaine, elle a publié une petite vidéo clin d’œil sur Instagram où on la voit faire du sport au côté de sa grande amie Alizée, alias Elodie Fontan. Le commentaire qui accompagne le post vaut de l'or...