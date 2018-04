L'équipe de "Clem" partage un beau délire !

La saison 8 de "Clem" s’achève sur La Une avec les deux derniers épisodes de ce jeudi 12 avril à 20h30.

Une fois de plus, les hauts et les bas ont rythmé la vie de Clem et son entourage, à commencer par son agression en début de saison ou les retrouvailles avec papa JP qui nous avait manqué depuis son départ pour Cassis avec sa nouvelle compagne.

Mais ce n’est pas encore fini !

Pour ce dernier rendez-vous avec la jeune maman Lucie Lucas, la série vous offre une plongée dans une ambiance cowboy et western !

Un dernier épisode qui coïncidait avec le dernier jour de tournage pour l’équipe qui en avait profité pour partager de beaux clichés sur les réseaux sociaux.

"On s’est bien pelé" légende la surprenante Élodie Fontan sur Instagram, tandis que Kevin Elarbi et Lucie Lucas se la jouent Dr Quinn et Hank "meneur de revue au saloon du coin" !

Voici ce qui vous attend…