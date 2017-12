Grosse surprise pour " Clem " en 2017 !

Depuis 2010, vous voyez Clem et sa famille grandir !

Après une trentaine d'épisodes, vous ne semblez cependant pas vous lasser des aventures de Caro et sa fille au point que cette année encore, la série a atteint de magnifiques d'audience sur la RTBF !

Clem a été la fiction la plus regardée en différée en 2017 ! Ce qui signifie que même après diffusion en Tv, c'est le programme, films et séries confondus, que vous avez été revoir le plus souvent et, sans aucun doute, avec le plus de plaisir !