"Clem" : une saison 10 confirmée, ce qu'il faut savoir !

Côté intrigue, pas de saut dans le temps cette fois. On reste dans la lignée de la saison précédente qui s’ouvrait avec le réveil de Clem après six années passées dans le coma.

Si intensité et émotions fortes étaient au programme en saison 9 (et c’est peu dire !), cela va continuer en saison 10 mais nuancé par plus de légèreté.

"Nous allons continuer à raconter des histoires très fortes, qui peuvent concerner tout le monde, mais ça va aussi nous donner l’occasion de revenir à davantage d’humour, d’être plus détendus."

Et si le final vous a laissé sur votre faim, les questions laissées en suspens seront, comme on pouvait s’y attendre, adressées en saison 10. "C’est sûr qu’à partir du moment où l’on reprend le lendemain de l’épisode 6 de la saison 9, il y a forcément quelque chose qui est en suspens et qu’il va falloir régler. Et comme Clem et Fred sont plutôt attirés l’un vers l’autre, on va traiter évidemment de ce qui arrive à Fred" révèle toujours la productrice à Allociné.

Voilà qui promet pour la suite !