"Clem" saison 9 : revoir les deux premiers épisodes

Un premier épisode mouvementé !

Après un coma de six années, Clem se réveille. Autour d'elle, tout a changé. Son fils est devenu un adolescent, sa fille ne la reconnait pas et sa mère n'est pas à son chevet... que s'est-il passé ? La jeune femme sent rapidement qu'on ne lui dit pas tout et que Valentin traverse une période de sa vie très difficile...

Les deux premiers épisodes intitulés "Du fait de ton absence" et "Maman" sont à revoir ci-dessous jusqu'au samedi 11 mai.

La suite vous donne rendez-vous sur La Une, le jeudi 9 mai à 20h40. Clem sous le choc devra faire face à une terrible trahison...