"Clem" saison 9 : découvrez les photos inédites

La saison du renouveau a débuté sur la RTBF !

Jeudi dernier, les deux premiers épisodes de la saison 9 inédite vous plongeaient six ans après les événements de la saison 8. Clem se réveillait après de longues années passées dans le coma et s’acclimatait, non sans difficulté, à son nouvel environnement.

Pas de doute, une nouvelle ère démarre pour la série qui fêtera bientôt ses 10 ans !

Que réserve la suite ? En exclusivité et en images, nous levons un coin de voile sur ce qui vous attend lors de vos prochaines soirées en compagnie de Clem et sa bande.