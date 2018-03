Clem saison 8 : les photos inédites !

Bloquez votre soirée du jeudi 15 mars car à 20h30 précise, Clem et Caro vous fixent rendez-vous sur La Une !

Les deux premiers épisodes de "Clem" saison 8 intitulés "Nouveau départ" et "Tout pour ma fille" seront diffusés pour la première fois en télévision.

Si nous vous dévoilions recemment ce que va vous réserver cette nouvelle saison, nous levons aujourd'hui un coin du voile sur les moments forts de ces retrouvailles avec votre série culte.

Mais êtes-vous prêts pour la saison 8 !? Testez vos connaissances !

Une chose est sûre, les ingrédiens qui font le succès de la série depuis plus de 8 ans seront au rendez-vous: famille, amis, moments forts, difficiles et de bonheur se croiseront. Ils seront incarnés par Lucie Lucas, Victoria Abril ou encore le bel Agustin Galiana, un casting de charme dont on ne se lasse pas !

Voici les images inédites de ces deux premiers épisodes à décourvir le 15 mars sur La Une...