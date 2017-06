Clem saison 8 : Alyzée dévoile le tournage

La prochaine saison comptera non plus 10 mais 8 épisodes de 50 minutes chacun au lieu de 90. Pour la comédienne, c'est une bonne chose, comme elle l'explique au site Allociné : "On avait besoin de renouveau et d'amener de la fraîcheur dans la série. (…) Ce changement de format va amener du dynamisme à la série".

Malgré les 8 années, l'actrice reste accrochée à son personnage : "Je connais parfaitement le personnage, j'en ai fait le tour. (...) C'est un peu comme une famille, (...) on est très content de se retrouver.". Elle a d'ailleurs profité du début de tournage pour poster quelques photos sur les réseaux sociaux.