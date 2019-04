"Clem" est de retour : tout savoir sur la saison 9

Alors qu'Anne Viau, directrice artistique de la fiction française de TF1, voit ce retour aux sources d'un œil positif, Lucie Lucas partage son enthousiasme.

"Quand ils ont trouvé cette idée pour relancer la série, je l'ai pris comme un défi et j'ai eu envie de le relever et je ne le regrette pas car ça me permet de jouer quelque chose que je n'avais pas joué avant. Clem n'est plus victime de rien, il n'y a plus personne pour la sauver et elle ne peut plus se retrouver dans la situation de s'apitoyer sur son sort." a-t-elle expliqué au micro de Radio VL.

Rendez-vous le jeudi 2 mai sur La Une pour suivre les nouveaux épisodes de la série coproduite par la RTBF.