"Clem" est de retour : tout ce que vous devez savoir sur la saison 8 !

Si les rumeurs disaient que Lucie Lucas avait envisagé de quitter la série Clem cette nouvelle saison nous rassure quant à son choix !

D'ailleurs, l’actrice s’est particulièrement impliquée dans ces nouveaux épisodes dans lesquels plusieurs de ses idées apparaissent au scénario !

Quant à l'histoire de son personnage avec Stéphane, la comédienne reste mystérieuse. Dans une interview accordée au Figaro, elle le comparait à Jérôme : "Il est plus posé, plus mûr, il s’assume financièrement et il la comprend. Mais il a une ado pas facile. Ce qui soulève aussi le problème un peu tabou des familles recomposées. Il ne suffit pas que deux êtres s’aiment pour que leurs enfants l’acceptent et s’entendent."

Une histoire à suivre dans les nouveaux épisodes de Clem à découvrir, deux par deux, pendant 5 jeudis de suite dès le 8 mars !