"Clem", c'est fini pour Victoria Abril !

Après huit saisons, l'équipe de "Clem" a le regret de voir partir un des grands personnages de la série. Si les fans ont beaucoup de mal à accepter cette décision, l'actrice elle-même évoque une grande tristesse.

"J'ai été vraiment touchée par toutes les réactions, les nombreux messages suite à mon annonce. Depuis trois jours, mon téléphone n'arrête pas de sonner. C'est impressionnant. C'est touchant de constater que les gens m'aimaient tant", a-t-elle confié à Télé Star.

Mais l'actrice de Caroline ne veut pas se morfondre, et aurait mis toutes les chances de son côté : "J'ai un énorme baby blues. Pour essayer de surmonter ma tristesse, je fais de la thérapie par le rire. Je ne peux pas en parler plus, sinon je vais me mettre à pleurer".