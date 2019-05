Cannes 2019 : Lucie Lucas engagée pour la planète sur la croisette

Des convictions qui se traduisaient tout d’abord par son choix de tenue au moment de monter les marches juste avant la projection du film « Sorry we missed you » de Ken Loach. C’est en effet dans une robe éthique qu’elle a brillé. « Il est temps que je vous parle de mon passage à Cannes cette semaine… J’ai eu la chance de monter les marches, habillée éthique, avec des gens extraordinaires qui défendent la planète de tout leur cœur ! » a-t-elle révélé sur les réseaux sociaux.

Faisant partie des 200 célébrités à avoir signé la tribune « Résister et créer » à l’initiative de Cyril Dion (coréalisateur du documentaire événement « Demain »), la maman de trois enfants a ensuite pris part à la conférence de presse sur « l’urgence climatique » présentée à Cannes. Un moment qui l’a « beaucoup émue », a-t-elle également commenté avant d’inviter sa communauté de plus de 300.000 abonnés sur Instagram à se rendre sur la page Facebook du collectif On est prêt. « Vous y découvrirez des orateurs passionnants et bouleversants de force, de conviction, d’amour de la vie… »

« Je ne suis pas près d’oublier ces si belles personnes et moments magnifiques. » concluait-elle.