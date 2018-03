Bientôt la fin de "Clem" ? Philippe Lellouche répond !

"C’est la dernière saison de Clem" annonce la DH ce jeudi matin ! Info ou intox, Philippe Lellouche a répondu à nos questions dans le 8-9.

Que les fans se rassurent la réponse est non, mais… "non, je n'ai pas dit que c'était la dernière - je dis que pour la première fois, la question se pose vraiment !"

Tout comme Victoria Abril qui émet des réserves quant à son futur au sein de la série, l’acteur qui joue son compagnon à l’écran depuis 3 ans, est dans le même état d'esprit.

Pour l’un comme pour l’autre, tout dépendra de la tournure que prendront les intrigues. "On a fait un peu le tour de l'histoire, la maladie, l'alcoolisme, le divorce... Il faut sortir de ces histoires de famille pour trouver des sujets plus sociétaux si on continue les tournages" nous explique-t-il.