Agustin Galiana et Tatiana Silva : ça a matché entre eux

Ce sont les candidats les plus caliente de cette saison, chaque semaine ils enflamment la piste de leur déhanché… On parle bien sûr de notre Tatiana Silva nationale et de l’acteur de "Clem", Agustin Galiana !

En couple ?

En dehors du parquet, les danseurs en herbe sont visiblement très proches. "Rigoler, parler, se comprendre, danser, se taquiner, s'aimer" commente le comédien sur Twitter sous une photo d’eux s’enlaçant. Évidemment la question se pose, est-ce là le début d’une romance ?

Il n’en est rien ! Entre eux c’est purement amical, Tatiana étant déjà en couple. Dans les colonnes du Télé Loisirs, ils se sont livrés sur cette belle amitié. "Ça a matché entre nous dès notre première rencontre" raconte Tatiana. "Cette photo reflète notre relation. Je suis tombé amoureux d'elle artistiquement et personnellement, mais Tatiana a quelqu'un dans sa vie" précise tout de même le partenaire de Candice Pascal.

Sur l’espace de quelques semaines, "ils ont tissé des liens très forts".