Zidani : découvrez son impressionnante carrière

Licenciée en histoire de l'art et en histoire des religions, Zidani a été pendant une dizaine d'années professeure de religion protestante. Une expérience dont elle se sert pour écrire ses spectacles. Parallèlement, sa passion pour le théâtre et l'humour l'amène dans des émissions télévisées où elle fait des chroniques. Elle passera par TF1, RTL-TVI, France 2, France 4 et la RTBF. L'humoriste est désormais une artiste incontournable en Belgique.