Souli n'a plus d'argent, Kirsten se tire et Willy veut se suicider

Kirsten et Fab avaient comme projet de partir à New York pour vivre leur rêve mais au dernier moment, Fab a des doutes... Il ne veut plus partir pour ne pas laisser Annick et Souli. Pour Kirsten, c'est inconcevable que Fab abandonne son rêve de percer dans la musique ! Une discussion anodine qui ne va pas sonner de la sorte aux oreilles de Souli qui les surprend dans le dressing...