Revoir les épisodes 1 et 2 de Champion gratuitement

Champion S01 E01 Star du football international, Souliman Romeyda est désormais plus connu pour son ego surdimensionné, son manque de professionnalisme et son coté flambeur que son talent sur le terrain. Alors qu'il enflamme les médias et les supporters suite à une faute violente qu'il réfute sur son adversaire Dani the Dog lors du match Sporting - Olympique et que son club veut se séparer de celui qu'on surnomme El Magnifico, Gabriel Mendosa, son agent, tente de trouver des solutions. Mais il est mis à rude épreuve par la Présidente de l'Olympique. Poursuivi par Patrick Lavacceri, un journaliste en quête de buzz, Souliman sortira-t-il de l'œil du cyclone ou entraînera-t-il sa famille et ses amis avec lui dans sa chute ?