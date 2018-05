Regardez les épisodes de Champion en avant-première sur Auvio

Vous êtes impatient de découvrir la série et de connaître quelles sont les prochaines mésaventures que Souli va vivre ? Ca tombe bien, les épisodes de Champion sont disponibles 48h à l'avance sur Auvio pendant les 5 prochaines semaines ! C'est à 20h20 sur Auvio.

Dans les deux premiers épisodes

"Y avait pas faute", pour Souli. La star internationale de football enflamme les médias et les supporters après avoir commis une faute violente sur son adversaire Dani the Dog lors d'une rencontre entre le Sporting et l'Olympique. La tourmente médiatique qui arrive pousse le Président de l'Olympique a vouloir se séparer de Souli. Son agent, Gabriel Mendosa, tentera de trouver des solutions pour sauver son protégé. Mais c'est sans compter sur Patrick Lavacceri, le journaliste en quête de buzz, qui est à l'affut du moindre faux pas.

L'engrenage est en marche pour la descente en enfer de Souli. Il est suspendu par la Fédération Belge de Football, il est trahi par son agent et suite à une arrestation pour conduite en état second, il écope de 300 heures de TIG. De son côté, Sarah, la fille de Souli, est persuadée de lui avoir jeté un sort...

Rendez-vous le mardi pour la diffusion télé, à 20h20 sur La Une.