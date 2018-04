Quelle est cette étrange vidéo diffusée à la mi-temps du match des Diables ?

Après le succès de La Trêve, Ennemi Public et Unité 42, pour la première fois, on change complètement de registre.

Exit les enquêtes et les meurtres (et les sapins), place à un ton plus léger qui mêle humour et drame avec pour trame de fond l’un des sports préférés des Belges, le football bien sûr !

Champion, la dernière série 100% noir-jaune-rouge développée grâce aux Fonds Séries Belges FWB-RTBF, nous plonge en 10 épisodes de 52 minutes dans le quotidien d’une star mondiale de foot déchue qui essaye de revenir sur le devant du terrain.