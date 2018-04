Pablo Andres dans la nouvelle série de la RTBF !

L'arrivée de Pablo Andres sur le service public sera l'occasion de découvrir une nouvelle facette de son jeu de comédien. Loin des sketchs hilarants qu'on lui connaît, Pablo Andres démontre qu'il sait aussi endosser le rôle d'un personnage plus grave, sensible et vulnérable. Ce personnage : c'est le footballeur Cocu. A l'apogée de sa carrière, il est sur le point de signer un juteux transfert avec le Milan. Mais c'est sans compter sur le fait que la série Champion est du genre comédie dramatique...