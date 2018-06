Match de gala, nouveau fils et mercato

Plus on avance dans les épisodes et plus le quotidien de Souli se complique... Alors que sa fausse sextape a finalement fuité sur Internet à cause de Mendo et que sa relation avec son ex-femme et sa fille se dégrade, la carrière professionnelle de Souli ne semble pas s'arranger non plus. La fin du mercato approche et la star du foot n'a toujours pas trouvé de nouveau club. Alors qu'il comptait sur le talent de Kevin pour décrocher un package commun pour lui et son talent, ce dernier a préféré rejoindre le clan de Mendosa.