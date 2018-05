Pablo Andres incarne un footballeur gay

Loin de ses personnages marrants, Pablo Andres livre ici un tout autre jeu d'acteur. "C'était un exercice très différent pour moi où je suis sorti de ma zone de confort", explique le comédien humoriste lors de l'avant-première de la série au cinéma Le Palace. Il ajoute : "J'ai voulu faire quelque chose vraiment à l'opposé de ce que je fais d'habitude dans le sens où le but, c'était de porter l'histoire. J'ai essayé de faire un personnage le plus sensible et le plus vrai possible." En mettant en avant un joueur de foot apprécié qui se révèle homosexuel, Champion pointe du doigt l'homophobie encore présente dans les stades de foot. Pablo Andres déclare : "Si par ce rôle, je peux contribuer à essayer de faire évoluer un peu les mentalités, tant mieux !"