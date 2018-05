Erico Salamone, l'homme de cinéma

Erico Salamone fait partie des acteurs importants de la série. Avec son personnage de Gabriel Mendosa, alias Mendo, il incarne l'agent de Souli. Ou du moins, l'ex-agent. Alors qu'il a toujours soutenu son poulain, qui a été son premier contrat et celui qui en fait l'agent qu'il est aujourd'hui, il n'a pas su rattraper les pots cassés des dernières frasques de Souli. En apparence, Mendosa est sûr de lui, pragmatique et calculateur. En réalité, il se pose beaucoup de questions et s'efforce donc malgré tout de rester professionnel, calme et efficace en toutes circonstances. S'il a très longtemps été proche de Souli, ce dernier l'a aujourd'hui en horreur. Pour continuer dans ce qu'il aime et ne pas devoir retourner à son premier job de vendeur de voitures, il va devoir trouver son nouveau champion...