Champion : visionnez les 5 premières minutes

Dans cet extrait, on assiste à un tournant majeur dans la carrière du footballeur belge international Souliman Romeyda... Après un coup de pied malheureux porté au visage de son adversaire Dani the Dog, il fait les gros titres des médias. Pourtant, il n'y avait pas faute ! Mais son agressivité et son impulsivité vont lui faire défaut : les images montrent qu'il a aussi agressé un journaliste. C'est le début de la tourmente pour celui que le public surnomme "El Magnifico".