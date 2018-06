Champion pointe les dangers de la peopolisation

Benjamin Deceuninck, qui se fait détrôner de son poste de présentateur dans Champion, a son avis sur le phénomène : "Il faut toujours rester vigilant. On est tous tenté d'aller vers la facilité, d'aller vers le buzz et de se poser un peu moins de questions journalistiques pour que ça fonctionne. On voit dans la série que les mêmes questions se posent. On peut faire de la moins bonne qualité pour entre guillemets se prostituer au niveau de l'audience. Ce n'est pas ce qu'on veut. Quotidiennement dans notre métier, on essaye de faire en sorte que ce soit qualitatif. On ne veut pas tomber, à la RTBF, dans trop de peopolisation, dans les rumeurs, etc. La série nous rappelle à nous journalistes qu'il faut rester vigilants !"