Champion : découvrez le making of de la série

Dans ces images inédites de la série et de son tournage, les réalisateurs et acteurs vous en disent un peu plus sur les coulisses et les moments derrière la caméra. Fous rires, anecdotes, réalités de tournage, difficultés, moments forts,... Mourade Zeguendi revient sur cette formidable aventure.

Champion, c'est tout de même 10 épisodes de 52 minutes, 5 mois de tournage, plusieurs dizaines de figurants, plus d'une vingtaine de personnages importants,... une villa à 4 millions d'euros et aussi deux chaînes télé !