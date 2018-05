Champion arrive sur La Deux

Ce mardi, La Une diffusait les épisodes 3 & 4 de la série belge Champion. Une série belge audacieuse et originale qui a réussi à toucher un public nouveau pour la RTBF, différent du public habituel de La Une.

Constatant après deux semaines de diffusion que l’audience est plus jeune et plus proche du positionnement éditoriale de La Deux, la RTBF a décidé de poursuivre la programmation de Champion sur La Deux toujours en prime time, à 20h35, tout en intensifiant sa présence sur le digital où le public est déjà très présent.

Ainsi, sur Auvio les épisodes sont disponibles 48h en preview et 2 semaines en replay, tandis qu’un "Marathon" sera proposé durant 48h pour les supporters, avec l’entièreté des 10 épisodes après la fin de la diffusion télé le 12 juin.

Sur les réseaux sociaux, la série a réussi à mobiliser une large communauté sur Facebook et restera une priorité pour la RTBF.

La saga Champion, sélectionnée en ouverture du festival International de fiction Série-Series de Fontainebleau le 26 juin prochain, continuera sur "la chaîne du football" pour les trois prochaines semaines jusqu’au démarrage de la coupe du Monde 2018.