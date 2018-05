Benjamin Deceuninck : "Maintenant je suis acteur et de temps en temps présentateur à la télé"

Devenir acteur dans une série, c'est un peu la consécration de votre succès... Comment ça s'est passé ?

C'était une première pour moi mais ça s'est passé assez naturellement. Le fait de jouer son propre rôle est plus facile pour rentrer dans la peau du personnage ! J'avais déjà tourné avec Michel dans le pilote de la série et comme ça s'était bien passé, les réalisateurs ont gardé l'idée. Jouer son propre rôle, dans les studios dont on a l'habitude, c'était un peu la routine finalement... Mais on se prend au jeu. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai fait ce qui se présentait à moi et j'espère l'avoir fait le plus naturellement possible. C'était vraiment un rythme assez intense mais c'est un rythme qui me plait ! C'est intéressant de voir comment fonctionne un plateau de réalisation de série.

Une anecdote de tournage ?

C'est sans aucun doute le fou rire qu'on a eu avec Monir Ait Hamou qui jouait un consultant de Studio Foot La Tribune. Il ponctuait ses interventions par "ce qui compte, c'est le plaisir" et après une scène un peu plus sérieuse, il a ressorti sa phrase "ouais mais ce qui compte, c'est de prendre du plaisir". Après quelques heures de tournage, on se rend compte que la fatigue est bien présente et on est parti en fou rire.

Vous avez la pression à l'approche de la diffusion de la série ?

Non, je prends ça avec du recul : moi j'ai juste fait ce qu'on me demandait de faire. J'espère évidemment que le concept va plaire parce que c'est une idée assez originale. C'est pas évident de faire un truc autour du foot qui plaise au plus grand nombre. Je pense que Champion fonctionnera et n'attirera pas seulement les amateurs de foot. L'histoire en elle-même a des thèmes universels : la gloire, la chute, les relations humaines, il n'y a pas que dans le foot qu'on voit ça.

Pour vous, cette série Champion, c'est quoi ?

C'est un bon mélange d'un peu de comédie, un peu de drame et un peu de sociologie aussi finalement. Ce n'est pas si évident maintenant de trouver des séries qui peuvent se regarder avec les grands-parents, avec les petits-enfants... Champion peut couvrir plusieurs générations et c'est ça qui est intéressant.

Dans la série, on le verra, la RTBF va en prendre pour son grade. C'est une bonne idée de montrer cette image-là selon vous ?

Je pense que c'est bien, oui. La RTBF montre depuis quelques années qu'elle est capable de beaucoup d'autodérision et là, c'est à nouveau le cas. C'est ici un vrai clin d'oeil qui passera bien, je pense. La RTBF est capable de prendre du recul sur elle-même.

Vous seriez partant pour renouveler cette expérience d'acteur ?

Avec plaisir ! J'en parle souvent à mon épouse d'ailleurs. Je lui dis : "de toute façon maintenant je suis un acteur et de temps en temps, je suis présentateur à la télé" ou encore "je suis devenu un comédien, ça fait quoi d'avoir épousé un comédien ?" Je rigole beaucoup avec ça. Mais donc voilà, ma carrière est lancée j'espère !