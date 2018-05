5 bonnes raisons de regarder Champion

A travers l'histoire de Souli Romeyda et de ses acolytes, de nombreux sujets de société sont sous-jacents... Les sommes d'argent astronomiques dans le monde du football, les dérives de la célébrité, le rôle des WAGs (Wives And Girlfriends), la place des médias et les conséquences des fake news, les blessures des sportifs, la tolérance dans le milieu sportif, etc. Champion est bien plus qu'une série sur le foot !

