Philippe Geluck, le parrain de Cap 48, édition 2018 !

Après 2 belles années de parrainage de Jean-Luc Reichmann, cette année, Philippe Geluck sera le parrain exceptionnel de Cap 48 !

Il est l'un des auteurs belges les plus connus à travers le monde. On le connaît surtout à travers "Le Chat", son personnage fétiche.

Il connait bien la RTBF car, dès 1977, il y fait ses débuts avec l’émission "1,2,3, J’ai vu". Il est ensuite sollicité pour animer un programme au concept décalé et humoristique, "Lollipop". L’émission rencontre un succès grandissant, auprès des enfants comme auprès des parents. En 1984, la RTBF lui propose une nouvelle émission qui battra rapidement tous les records d’audience : "L’Esprit de Famille".

Après s’être produit sur les planches pendant une dizaine d’années et avoir animé plusieurs émissions de la RTBF, le dessinateur compte aujourd’hui de nombreuses cordes à son arc : auteur, humoriste comédien, homme de télévision et de radio et bien sûr, dessinateur.

Son personnage fétiche, Le Chat, s’illustre dans des dessins à l’humour piquant, stimulant simultanément la curiosité intellectuelle et les zygomatiques.