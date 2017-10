La grande soirée Cap 48 vous réserve de belles surprises ce 8 octobre

Des artistes de renom ont également souhaité se mobiliser ! Julien Clerc, Calogéro, Nolwenn Leroy, Salvator Adamo, Christophe Willem et Tibz participeront à l'événement. Et ils ne seront pas les seuls à chanter: nos animateurs et journalistes maison pousseront aussi la chansonnette.

Ils seront également mis à contribution pour réaliser les défis les plus fous. Une équipe de journalistes parcourra 100 kilomètres pour récolter des fonds. En plateau, vous assisterez aussi à un grand défi pâtisserie... On ne vous en dit pas plus !

Le grand cactus au bout du fil !

François Mazure, présentateur de 7 à la Une, sera au call center en compagnie de l’équipe du " Grand Cactus " pour faire le point sur l’état des dons. Car, on vous le rappelle, cette soirée c'est surtout l'occasion de soutenir Cap 48.