CAP48 fête son anniversaire ! Retour sur 60 ans de solidarité…

Pour la 3ème année consécutive, les équipes Info et Radios attaqueront les 7 et 8 octobre les 100km de CAP48, une marche menée par Eric Boever et François Heureux, successeurs de Julie Morelle.

Du côté de la programmation TV, évidemment, il y aura la grande soirée immanquable de dimanche mais notons aussi le documentaire " CAP48, 60 ans de solidarité ", le 8 octobre sur La Une. L'occasion de se pencher avec nostalgie sur ce bel anniversaire à travers des archives et les témoignages de personnalités. A l'image de Salvatore Adamo, réunit avec cette jeune fille qui l'avait tant marqué lors de leur première rencontre, voici 9 ans.