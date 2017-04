Robinson Stévenin, le plus doué de la famille ?

Et puis, malgré la reconnaissance de ses pairs, Robinson va traverser le désert. Récemment il a expliqué à nos confrères de PurePeople : "C'était génial d'avoir cette reconnaissance. Pourtant, après mon César, je n'ai pas travaillé pendant un an et demi ! Certains ont réussi à transformer l'essai et à décrocher des rôles... Moi, on a pensé que j'allais coûter des milliards et on m'a mis dans la case du comédien de films d'auteur torturé, alors que j'adorerais incarner différents personnages... même Batman ! Récemment, deux ans et demi se sont écoulés sans que je décroche un rôle. C'est long ! Tout ça pour dire que, pour moi, la plus belle des distinctions n'est pas forcément un prix, mais d'être choisi par un réalisateur."