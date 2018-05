François-Dominique Blin : qui est le nouveau coéquipier sexy de "Candice Renoir" ? (spoilers)

Choisi comme coéquipier par Candice afin de rendre jaloux Antoine, désormais son boss, il n’est pas passé inaperçu ! "Elle l’a choisi pour faire ch… Antoine ! C'est le plus beau, le plus ténébreux, le plus ambigu mais, en réalité, elle n’en a rien à faire" racontait Cécile Bois dans les pages de Télé 2 Semaines.

Malheureusement, dans l’épisode intitulé " C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ", Franck décède tragiquement dans une fusillade alors qu’il tente de sauver Candice d’une prise d’otage.

Les épisodes suivants, à voir ce jeudi 10 mai à 20h20 sur La Une, seront marqués par le deuil de l’équipe encore sous le choc. Antoine se retrouve au plus mal alors qu’il a cru perdre Candice. Une thérapie de groupe s’impose mais comme d’habitude rien ne se passe comme prévu…