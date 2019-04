Changement en vue pour les fans de "Candice Renoir" !

Invitée dans le 8/9, l'actrice avait confié qu'elle envisageait son avenir dans la série "au jour le jour". "Depuis un ou deux ans, je termine ou commence une saison en me disant 'c’est la dernière'. Non pas parce que je veux que ça le soit, mais simplement pour trouver les bons arguments qui me font continuer. Si je les trouve, je continue. Si je ne les trouve plus et qu’ils s’épuisent, j’arrêterais" expliquait-elle.

Une décision à chaque fois mûrement réfléchie mais qui n'est pas synonyme de fin pour autant ! Avec deux épisodes de moins, comme c'était déjà le cas en saison 1, Cécile aura plus de temps à accorder à d'autres projets passionnants.