Cécile Bois raconte son casting pour "Candice Renoir" : "J'ai été prise grâce à mon sac !"

"Lorsque j’ai passé le casting, j’étais jeune maman et j’avais un très grand sac dans lequel je mettais les compotes de mes filles, des couches culottes, des biberons, etc. Et à un moment, pendant la scène, on est censé me téléphoner. Je joue et je réalise que mon téléphone est tout au fond du sac ! Je me dis 'est-ce que je fais semblant d’avoir un téléphone ou est-ce que je joue le jeu de chercher mon téléphone ?'. Et un peu honteuse je commence à sortir mes affaires du sac pour pouvoir récupérer mon téléphone. Ils ont vu mon soutif' d’allaitement, mes vieux biberons qui n’étaient pas lavés... ça faisait mauvaise mère ! Et j’ai pris le téléphone. C’est là-dessus qu’ils ont craqué."

Sept saisons plus tard, le succès est toujours au rendez-vous ! Retrouvez deux nouveaux épisodes de votre série le jeudi 11 avril à 20h40 sur La Une.