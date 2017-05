Cécile Blois : " Candice Renoir rassure avec ses rondeurs "

Dans cette saison 5, Candice est toujours dans le déni. Bien qu'elle garde son sourire, sa fantaisie et sa bonne humeur, le commandant Renoir éprouve les pires difficultés à dissimuler sa peine.

David Canovas lui manque. Et le chagrin de ses enfants n'arrange rien. Et comme si les malheurs au foyer familial ne suffisait pas, un psy rôde dans les murs de l'hôtel de police. Pour Cécile Blois "Cette série est un divertissement familial qui permet de s’éloigner de l’adversité dans laquelle nous vivons. Candice fait du bien !" Elle va même plus loin : "Avec ses rondeurs, cette mère de famille approximative rassure de nombreuses femmes. Elle est totalement imparfaite."