"Candice Renoir" : Rien ne va plus entre Candice et Antoine

Candice et Antoine, où en sont-ils ?

Candice est mariée avec Max depuis le début de la saison 7. Cette dernière ne semble pourtant pas se complaire totalement dans sa vie actuelle tandis que son époux souhaite s'engager un plus encore dans leur relation... Avec l'opportunité de retourner travailler à Paris, Candice semble tiraillée entre le fait de rester à Sète ou de repartir à la capitale. Sa fille, passionnée de théâtre, aurait plus de chance de progresser en se rendant dans la ville lumière. Mais qu'est ce qui retient donc Candice à Sète ?..

Pour ce qui est du chef de la brigade, il a d'autres soucis à se faire. Son accident ne l'a pas laissé indemne et le médecin est formel, il doit surveiller son état de santé et prendre garde aux choix qu'il fait. Côté sentimental, Antoine ne semble pas être épanoui avec Belinda, la soeur de Candice. Certains actes le trahissent et ce à plusieurs reprises... De qui Antoine a-t-il vraiment besoin pour avancer ?