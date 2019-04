"Candice Renoir" : (Re)voyez les premiers épisodes de la saison 7 !

Candice rentre de son voyage de noces avec Max, son nouveau mari. Car oui, elle a dit oui ! Mais à peine un talon posé sur le tarmac, Candice apprend qu'Antoine a eu un accident. Elle fonce à l'hôpital et retrouve son commissaire en train de se remettre de ses blessures (traumatisme crânien, un bras ou une jambe dans le plâtre). Plus de peur que de mal ! Mais au lieu de le réconforter, avec un baiser chaste sur le front ou un petit souvenir de vacances, Candice, furieuse de ne pas avoir été alertée de son accident, l'engueule comme du poisson pourri ! Antoine peste, il ne voulait pas qu'elle interrompe son voyage de noces et avait donné des ordres en ce sens...