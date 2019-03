"Candice Renoir" : La saison 7 en exclusivité !

Grande nouvelle pour cette 7ème saison, l'arrivée (ou le retour, vu qu'il avait déjà fait une brève apparition dans la saison 2) du mari de Cécile Bois, Jean-Pierre Michael. À ce propos, l'interprète de Candice s'est vue ravie de l'apprendre :

"Je me réjouis de le voir plus souvent et de profiter de son talent. J’aime aussi l’idée que nos enfants puissent nous voir à l’écran."

Mais ce n'est pas tout ! En plus de Jean-Pierre Michael, on retrouvera également Marie Vincent qui sera la nouvelle patronne de la BIJ et Maëva Pasquali dans la peau de Belinda, la sœur de Candice.