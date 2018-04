"Candice Renoir" est de retour : on vous dit tout sur la saison 6 !

L’actrice s’est également confiée sur l’évolution de la relation de Candice avec ses enfants… qui ne sera pas de tout repos, surtout avec sa fille !

"Ma fille grandit et nous allons voir dans cette saison que ce n’est plus une fille mais bien une femme. Il va y avoir deux femmes dans le foyer et plus une seule. Cela va poser des problèmes à Candice" dévoile-t-elle.

Du changement se prépare aussi du côté des jumeaux puisque l’heure est à la séparation…

Le premier épisode marquera aussi le retour d’Antoine, mais à quel poste ? Et surtout à quelle place dans la vie de Candice ? Rendez-vous sur La Une pour le savoir…